Менеджер Нурмагомедова: "Хабиб встречается с Президентом, а Конор продает алкоголь на углу"

Менеджер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал, в чем разница между россиянином и ирландским бойцом Конором Макгрегором. По его словам, они находятся совершенно на разных уровнях. Напомним, что Нурмагомедов в бою 6 октября победил Макгрегора удушающим приемом.

– Один парень встречается с Путиным и Эрдоганом, а другой продает алкоголь в магазине на углу. Они даже не на одной планете, - цитирует Абдель-Азиза TMZ. – Если его устраивает, пусть занимается своими делами – нас это не касается. Мы пойдем в Африку и займемся другими делами.

Хабиб уже встретился с Путиным, Эрдоганом и президентом Кыргызстана. Сейчас он в ОАЭ. На следующей неделе он может встретиться с королем Марокко. Президент Египта также зовет нас к себе.

В начале следующего года Хабиб поедет в Африку для своего проекта, по которому мы отдаем миллион долларов местным школам. Это очень важный проект. Хабиб очень этого хочет, а я работаю над ним. Хабиб уже сейчас может завершить карьеру. Он богат.