Менеджер Нурмагомедов: "Хабиб скажет всем пока-пока после боев с Фергюсоном и Макгрегором"

Менеджер бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз допускает, что его клиент может уйти из спорта после боев с Тони Фергюсоном и Конором Макгрегором. Представитель российского спортсмена считает, что его клиент завершит карьеру, не потерпев ни одного поражения.

– Для меня не важно, будет лишен ли Макгрегор лишен титула, – цитирует TMZ Абдель-Азиза. – Знаю, что 7 апреля Хабиб проведет бой с Фергюсоном и остановит его за три раунда. Думаю, он уйдет непобежденным. Он встретится с Тони, а потом – с Макгрегором. Скорее всего, после этого он скажет всем: "Пока-пока!"

Хабиб говорил, что после победы над Фергюсоном он не станет сразу драться с Конором. Ему придется ждать боя, заработать шанс на титул. Я не уважаю Конора как бойца! Чтобы быть лучшим, надо противостоять лучшим, чего он никогда не делал. А он – просто везунчик, который умеет хорошо пиарить себя.

Право на титул. Хабиб готов забрать корону //

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