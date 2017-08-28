Менеджер Макгрегора: "Конор хочет завершить трилогию с Диасом. Еще есть Хабиб"

Менеджер чемпиона UFC Конора Макгрегора Оди Аттар назвал потенциальных соперников ирландского чемпиона в ближайшее время. Напомним, что Макгрегор в Лас-Вегасе проиграл бой по боксерским правилам непобежденному экс-чемпиону мира по боксу Флойду Мейвезеру техническим нокаутом.

- Он хочет завершить трилогию с Диасом. Еще есть Хабиб, который вызывает его на бой, - цитирует Аттара mmajunkie.com. - Еще есть Тони Фергюсон и Кевин Ли, которые дерутся за титул временного чемпиона. Есть Макс Холлуэй, ставший чемпионом в полулегком весе. Его Конор побил даже после разрыва крестообразной связки колена в начале боя. Так что у нас есть варианты. Конор любит MMA.