Менеджер Хабиба: "Макгрегор, если не можешь обеспечить нам сто миллионов, то бейся с кем-то другим"

Менеджер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз ответил Конору Макргегору. Ранее ирландец проанализировал бой, в котором он уступил россиянину.

- Прежде всего, чемпион Хабиб Нурмагомедов слишком занят: он наслаждается своей жизнью и временем, проведенным с семьей, - написал менеджер в Инстаграме. - Ему все равно, кто что о нем говорит. Но я отвечу этому слабаку и жалкому человеку на его жалкие оправдания.

1-й раунд

Как ты вообще можешь выиграть, если тебя держат против твоей воли и когда ты лежишь на спине без всякой надежды и задыхаешься? В уличной драке тебя бы уже прикончили. Ты проиграл и в грэпплинге и борьбе. Ты выглядел как маленький ребенок.

2-й раунд

Хабиб - борец, но он ударил по тебе в стойке и отправил тебя на задницу, потом отправил тебя в партер и избивал тебя на глазах всей твоей команды и всей твоей семьи.

3-й раунд

Хабиб весь раунд стоял с тобой в стойке. Если ты не можешь кого-то нокаутировать, то сдаешься. Это было у тебя уже пять раз в карьере. Во время боя ты сказал Хабибу, что это только бизнес и поднял белый флаг.

4-й раунд

Всевышний вложил милосердие в сердце Хабиба. Он доказал, что ты - стучащая машина и провел болевой прием, даже не удушающий. Ты должен был двумя руками убрать Хабиба от своей бороды. Но твои руки были на полу, пока ты не постучал.

Это просто позор. Если бы ты победил Хабиба, у нас не было бы никаких оправданий. Не можешь обеспечить нам 100 миллионов – иди драться с кем-то другим. Твоя задница не получит реванша. Иди открой новый магазин алкоголя и вообще сосредоточься на продаже алкоголя, особенно после всего дерьма, что ты наговорил. Заткнись и иди дальше.

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