Мендежер Макрегора: "Конор в отличной форме и готов к возвращению в UFC"

Менеджер бойца ММА Конора Макгрегора Оди Аттар заявил, что ирландец в хорошей физической форме и готов к участию в поединках.

- В последние несколько недель мы вели переговоры с UFC, - цитирует менеджера ESPN. - Думаю, что теперь, когда ситуация прояснилась, переговоры пойдут быстрее. Конор все это время поддерживал форму, он тренировался. Когда мы заверим переговоры, то сможем назвать сроки возвращения Конора в октагон.

Ранее стало известно, что Конор Макгрегор признал себя виновным в нарушении общественного порядка. Он согласился на сделку со следствием. В результате суд приговорил его к 5 дням общественных работ и посещению курсов по управлению гневом. Ирландец в апреле 2018 года напал на автобус, в котором находились бойцы промоушена, в том числе и россиянин Хабиб Нурмагомедов.

Изначально за такое поведение Макгрегору грозили тюремный срок до семи лет, а также депортация из США без права последующего возвращения. Адвокаты спортсмена ранее добились того, что дело было переквалифицировано в "мелкое правонарушение".