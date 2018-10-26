Майкл Джонсон: "Снова встречусь с Хабибом"

Боец UFC Майкл Джонсон выразил мнение, что снова встретится с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Бойцы встречались в 2016 году. Джонсон проиграл будущему чемпиону UFC болевым приемом в третьем раунде. 27 октября Джонсон встретится с Артемом Лобовым.

– Тогда я не был в оптимальной форме, но все равно потряс его, – цитирует Джонсона MMA Junkie. – Я слишком много думал о его борьбе. Но знайте: я с ним снова встречусь и уже будет другой сценарий.

Сейчас мне надо подняться в рейтинге легковесов. Троих из топ-5 я уже бил. Я определенно держу в уме Хабиба. Мы скоро встретимся.