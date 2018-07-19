Марк Хант: "Я выиграю у Олейника за счет своей техники и стиля борьбы"

Новозеландец Марк Хант в преддверии боя с россиянином Алексеем Олейником в рамках первого турнира UFC в России отметил, что собирается полностью выложиться. Шоу пройдет 15 сентября в Москве.

– У российских спортсменов очень высокий уровень, я сам когда-то боролся с одним из величайших российских бойцов, Федором Емельяненко, – отметил Хант. – Думаю, Олейник, как и я, будет вести жесткий бой, но я обещаю полностью выложиться. Так что, если он переживет второй-третий раунд, его ждет долгая ночка. Я выиграю этот бой за счет своей техники и стиля борьбы.