Макгрегор заработает за встречу с фанатами в Глазго 100 тысяч фунтов

Чемпион UFC ирландец Конор Макгрегор получит 100 тысяч фунтов стерлингов за встречу с болельщиками в Глазго, сообщает Sun, По информации издания, поклонникам бойца смешанного стиля придется заплатить за билеты до 1,1 тысячи фунтов.

- В мире нет более громкого имени, он пользуется спросом во всем мире, - отметил источник, близкий к ситуации. - Честно говоря, он очень хотел посетить именно Шотландию. Конор любит местных фанатов, он хочет лично поблагодарить их за поддержку.

Напомним, последний бой Макгрегора состоялся в ночь на 27 августа. Ирландец в поединке по правилам бокса потерпел поражение от бывшего чемпиона мира Флойда Мейвезера техническим нокаутом в 10-м раунде.