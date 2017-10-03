Макгрегор выразил соболезнования пострадавшим во время стрельбы в Лас-Вегасе

Боец UFC Конор Макгрегор в своем Инстаграме выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших во время стрельбы на концерте в Лас-Вегасе. Отметим, что последний бой ирландца против Флойда Мейвезера проходил как раз на домашней арене "Вегаса".

– Я опустошен после новостей из Лас-Вегаса, – написал Макгрегор. – Это город с большим количеством энергии и жизни, город праздника и наслаждений. Это город, который близок моего сердцу. Я молюсь о всех жертвах, их семьях и пострадавших от этого акта насилия.

Напомним, что в воскресенье вечером по местному времени 64-летний Стивен Пэддок расстрелял толпу с балкона своего гостиничного номера во время музыкального фестиваля. На данный момент известно о 58 погибших и более 500 пострадавших.