Макгрегор возвращается в UFC

Экс-чемпион UFC в легком весе ирландец Конор Макгрегор объявил о своем возвращении в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC).

- Дорогая, я дома, - написал спортсмен в своем Твиттере.

Ранее сообщалось, что 30-летний Макгрегор близок к к заключению контракта на бой с чемпионом промоушена Хабибом Нурмагомедовым.

Спортсмен в течении полтура лет не проводил боев MMA из-за проблем с законом. Конор напал на автобус с участниками турнира UFC 223 в преддверии проведения шоу, но избежал тюремного заключения.