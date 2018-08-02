Макгрегор возвращается в UFC

Экс-чемпион UFC в легком весе ирландец Конор Макгрегор объявил о своем возвращении в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC).
- Дорогая, я дома, - написал спортсмен в своем Твиттере.
Honey I’m home pic.twitter.com/Mx1fJLKLmX– Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) August 2, 2018
Ранее сообщалось, что 30-летний Макгрегор близок к к заключению контракта на бой с чемпионом промоушена Хабибом Нурмагомедовым.
Спортсмен в течении полтура лет не проводил боев MMA из-за проблем с законом. Конор напал на автобус с участниками турнира UFC 223 в преддверии проведения шоу, но избежал тюремного заключения.