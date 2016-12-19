Макгрегор сомневается в сроках своего возвращения в октагон

Чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор сомневается в том, сможет ли он вернуться в октагон к маю 2017 года. По словам ирландца, на данный момент он не знает, на сколько может затянуться пауза в его карьере.

– У нас с президентом UFC Даной Уайтом был уговор о том, что я вернусь в октагон через 10 месяцев, – приводит RTE слова Макгрегора. – Но, честно говоря, я точно не знаю, на сколько мое возвращение может затянуться. В марте у нас с женой должен родиться ребенок. Поэтому не могу сказать со стопроцентной гарантией, проведу я бой в мае или нет.

Ранее российский боец Хабиб Нурмагомедов вызвал Макгрегора на поединок. Ирландец не стал напрямую отказываться от схватки, сказав, что Нурмагомедову нужно доказать, что он достоин этого боя. Позже стало известно, что действующий чемпион UFC не собирается выходить в октагон до мая 2017 года.



