Макгрегор получил 5 дней общественных работ за атаку на автобус

Боец UFC Конор Макгрегор на слушаниях в Бруклинском уголовном суде признал себя виновным в нарушении общественного порядка, сообщает The Independent. Он согласился на сделку со следствием. В результате суд приговорил его к 5 дням общественных работ и посещению курсов по управлению гневом.

Конор Макгрегор в апреле 2018 года напал на автобус, в котором находились бойцы промоушена, в том числе и россиянин Хабиб Нурмагомедов.

Изначально за такое поведение Макгрегору грозили тюремный срок до семи лет, а также депортация из США без права последующего возвращения. Адвокаты ирландца ранее добились того, что дело было переквалифицировано в "мелкое правонарушение".