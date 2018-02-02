Макгрегор назвал имена потенциальных соперников. Нурмагомедов – в шорт-листе

Ирландец Конор Макгрегор сказал, что пока не определился со следующим соперником. В качестве потенциальных оппонентов боец UFC назвал Тони Фергюсона, Хабиба Нурмагомедова, Нейта Диаса и Флойда Мейвезера.

– Я пришел в его спорт, он должен попробовать силы в моем, – цитирует MMA Junkie Макгрегора. – Никто не думал, что бой Мейвезер-Макгрегор возможен, так что я приучил себя не спрашивать, на что способен Флойд. Шанс есть. Кажется, он хочет, чтобы поединок состоялся. Если он пожелает, бой с Макгрегором состоится.

Я веду переговоры о бое со следующим соперником. У меня много вариантов. Есть действующий временный чемпион (Фергюсон), есть непобежденный дагестанец (Нурмагомедов) и, возможно, большое шоу в России. Конечно, есть вариант с трилогией против Диаса (первый поединок Макгрегора против американца закончился поражением ирландца, второй – победой. – Прим. "СЭ"). И, кончено, бой с Мейвезером. Есть много вариантов, сейчас мы за столом переговоров.

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