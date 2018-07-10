Макгрегор на 30-летие получит собственную скульптуру

Литовский скульптор Эдгар Аскелович хочет подарить ирландскому бойцу Конору Макгрегору на 30-летие свою работу.

Аскелович, известный под псевдонимом "Aspencrow", подготовит 100-килограммовую скульптуру с изображением спортсмена. Работа называется "Атлас", а ее ориентировочная стоимость составит 50 тысяч фунтов.

– Для меня большая честь, что Конор согласился принять скульптуру в качестве подарка. Он феномен нашего времени, и речь не только о спортивных достижениях, но и о нем, как о личности, – отметил Аскелович.