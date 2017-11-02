Макгрегор может стать совладельцем UFC

Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор отметил, что готов продолжить выступления в UFC только при условии, что станет совладельцем организации. Ранее президент компании Дэйна Уайт сообщал о переговорах с ирландцем по поводу продажи части акций.

– Я был промоутером при организации боксерского боя с Флойдом Мэйвезером, мы ведем переговоры, – цитирует MMAjunkie Макгрегора. – Я не выйду в октагон снова до тех пор, пока не буду совладельцем всего этого.

На данный момент ирландец действующий чемпион UFC в легком весе и экс-чемпион в полулегком. Всего в турнире провел 24 поединка, одержав 21 победу. Макгрегор является одним из самых высокооплачиваемых бойцов в истории UFC – за последний бой (по правилам ММА) он получил от организаторов рекордные 3 миллиона долларов.