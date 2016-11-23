11:36 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Макгрегор может начать карьеру в рестлинге

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Агент чемпиона UFC Конора Макгрегора Оди Аттар заявил, что его клиент может заключить соглашение с компанией World Wrestling Entertainment (WWE), занимающейся проведением мероприятий профессионального рестлинга. Ранее генеральный директор WWE Пол Левек заявил, что ирландец был бы очень полезен его организации.

– Думаю, это решаемый вопрос, – цитирует Bleacher Report Аттара. – Если WWE обратится к нам с предложением, мы готовы его рассмотреть. Мы здесь и можем это обсудить.

Напомним, на счету Макгрегора 21 победа и 3 поражения в 24 боях в смешанных единоборствах.

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