Макгрегор - Малиньяджи: "Закрой рот и встань в очередь"

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил о том, что Полу Малиньяджи нужно встать в очередь, чтобы сразиться с ним. 36-летний американец, помогавший Макгрегору подготовиться к бою с Флойдом Мейуэзером-младшим, вызвал ирландца на поединок.

Напомним, что Малиньяджи после ухода опубликовал кадры подготовки Макгрегора к бою с Мейуэзером. В ответ ирландец выложил видеозапись, на которой он послал американца в нокдаун.

- Передайте этому парню, чтобы он встал в очередь и закрыл рот, - приводит Boxing Scene слова Макгрегора. - Ему надрали задницу, после чего он сбежал. Не знаю, что еще вы хотите от меня услышать о нем. Есть много людей, которые хотят встретиться со мной, поэтому пусть ждет своей очереди.