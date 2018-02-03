Макгрегор – лидер по числу запросов о спортсменах в интернете

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор занял первое место по количеству запросов имен спортсменов по итогам 2017 года в поисковой системе Google. В прошлом году он не провел ни одного поединка в UFC, приняв участие в бое по правилам бокса против Флойда Мейвезера.
Вторым в этом списке стал форвард "Кливленда" Леброн Джеймс. Тройку самых популярных среди интернет-пользователей спортсменов замкнул квотербек "Нью-Ингленд Пэтриотс" Том Брэди.
Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:
1. Конор Макгрегор.
2. Леброн Джеймс;
3. Том Брэди;
4. Стефен Карри;
5. Кайри Ирвинг;
6. О. Джей Симпсон;
7. Ронда Роузи;
8. Тайгер Вудс;
9. Кевин Дюрант;
10. Флойд Мейвезер.
- Леброн Джеймс
- Кливленд Кавальерс
- Стефен Карри
- Кевин Дюрант
- Тайгер Вудс
- Флойд Мейвезер-младший
- Кайри Ирвинг
- Конор Макгрегор
tipitip
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Millwall82
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