Макгрегор – лидер по числу запросов о спортсменах в интернете

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор занял первое место по количеству запросов имен спортсменов по итогам 2017 года в поисковой системе Google. В прошлом году он не провел ни одного поединка в UFC, приняв участие в бое по правилам бокса против Флойда Мейвезера.

Вторым в этом списке стал форвард "Кливленда" Леброн Джеймс. Тройку самых популярных среди интернет-пользователей спортсменов замкнул квотербек "Нью-Ингленд Пэтриотс" Том Брэди.

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Конор Макгрегор.

2. Леброн Джеймс;

3. Том Брэди;

4. Стефен Карри;

5. Кайри Ирвинг;

6. О. Джей Симпсон;

7. Ронда Роузи;

8. Тайгер Вудс;

9. Кевин Дюрант;

10. Флойд Мейвезер.