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Макгрегор – лидер по числу запросов о спортсменах в интернете

Конор МАКГРЕГОР. Фото Joshua Dahl, USA TODAY Sports
Конор МАКГРЕГОР. Фото Joshua Dahl, USA TODAY Sports
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Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор занял первое место по количеству запросов имен спортсменов по итогам 2017 года в поисковой системе Google. В прошлом году он не провел ни одного поединка в UFC, приняв участие в бое по правилам бокса против Флойда Мейвезера.

Вторым в этом списке стал форвард "Кливленда" Леброн Джеймс. Тройку самых популярных среди интернет-пользователей спортсменов замкнул квотербек "Нью-Ингленд Пэтриотс" Том Брэди.

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Конор Макгрегор.
2. Леброн Джеймс;
3. Том Брэди;
4. Стефен Карри;
5. Кайри Ирвинг;
6. О. Джей Симпсон;
7. Ронда Роузи;
8. Тайгер Вудс;
9. Кевин Дюрант;
10. Флойд Мейвезер.

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tipitip

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Millwall82

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