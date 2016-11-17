Макгрегор хочет за бой с Мейуэзером 100 миллионов долларов

Чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор готов провести боксерский поединок с экс-чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейуэзером. Американец провел на профессиональном ринге 49 поединков, одержав 49 побед. В сентябре 2015 года он провел последний бой, после чего объявил о завершении карьеры.

- Я уважаю Флойда, - цитирует ESPN Макгрегора. - Он настоящий бизнесмен. Он чертов зверь в этом деле. Но что касается настоящего боя... Флойд не хочет настоящего поединка. Я хочу 100 миллионов долларов за поединок по правилам бокса, потому что он боится реального боя.