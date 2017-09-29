Макгрегор хочет провести бой с Малиньяджи по правилам ММА

Боец UFC Конор Макгрегор намерен провести бой по правилам ММА с бывшим чемпионом мира по боксу Полом Малиньяджи, сообщает BoxingScene. Отметим, что боксер пообещал нокаутировать ирландца после поражения Макгрегора от Флойда Мейвезера.

– Конор хочет провести бой с Малиньяджи по правилам ММА, – сказал тренер Макгрегора Джон Кавана. – Он сказал мне: "Давай затащим его в октагон", но я ответил, что нет ни малейшей вероятности, что он согласится на это. Зачем ему делать это? Малиньяджи никогда не пойдет в ММА.