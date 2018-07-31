Макгрегор близок к заключению контракта на бой с Нурмагомедовым

Экс-чемпион UFC в легком весе ирландец Конор Макгрегор в интервью TMZ отметил, что он близок к заключению контракта на бой с чемпионом промоушена Хабибом Нурмагомедовым.

По его словам, поединок с россиянином может пройти уже в этом году предположительно в Лас-Вегасе.

Напомним, 21 июля Нурмагомедов заявил, что до конца года он должен провести бой с Макгрегором.

Потенциальными датами проведения поединка действующий чемпион UFC в легком весе назвал 6 октября и 30 декабря.

Хабиб погрозил Конору. Новый поворот истории





