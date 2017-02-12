Махачев после победы над Ленцем попросил бой с Мейуэзером

Россиянин Ислам Махачев в шутку попросил организовать ему бой с бывшим чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейуэзером, сообщает Foxsports. Сегодня Махачев победил Ника Ленца из США в рамках UFC 208 в Бруклине единогласным решением аритров (30:25, 30:25, 30:27). В апреле 2016 года он был временно отстранен USADA от поединков из-за положительной пробы на мельдоний, но впоследствии дисквалификация была снята.

Мейуэзер провел последний поединок на боксерском ринге в 2015 году. Всего на его счету 49 побед в 49 боях. В последнее время обсуждается вопрос его боя с Конором Макгрегором.