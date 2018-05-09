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Магомедшарипов выступит на турнире UFC 227 против Родригеса


Боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов проведет следующий бой в турнире под эгидой  UFC 4 августа в Лос-Анджелесе, сообщает MMAjunkie. Соперником 27-летнего россиянина станет мексиканц Яир Родригес.

Напомним, последний бой в UFC Магомедшарипов провел 7 апреля, победив представителя США Кайла Бочняка. Ранее СМИ уже сообщали, что Родригес может стать следующим соперником россиянина. Мексиканец не сразу дал согласие на участие в поединке.

Напомним, Магомедшарипов провел в смешанных единоборствах 16 боев, одержав 15 побед и потерпев 1 поражение. Родригес, в свою очередь, в 12 поединках одержал 10 побед и потерпел 2 поражения.

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