Магомедшарипов не подписывал контракт на бой с Родригесом

Менеджер российского бойца MMA Забита Магомедшарипова Ризван Магомедов заявил, что информация об утвержденном поединке в UFC между его клиентом и мексиканцем Яиром Родригесом является неверной.



Ранее сообщалось, что поединок между спортсменами пройдет 4 августа на турнире UFC 227 в США.

- Это не так. Мы не хотим драться в эту дату, три боя за полгода - это чрезмерно, - приводит ТАСС слова Магомедова.



Напомним, что последний бой в UFC Магомедшарипов провел 7 апреля, победив представителя США Кайла Бочняка. Всего на счету россиянина 15 побед и одно поражение в ММА.

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