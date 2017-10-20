Магомед Исмалиов: "Каждый раз, когда встречал бы Макгрегора, бил бы его по лицу"

Боец ММА Магомед Исмаилов в интервью Life.ru отметил, что считает себя самым ярким представителем российского треш-тока. Спортсмен также добавил, что недолюбливает Конора Макгрегора.

– Согласны, что вы и Минеев – два лучших треш-токера России?

– Да Владимир начал разговаривать недавно. Я за ним целый год охотился. Ярким представителем российского треш-тока можно назвать меня, но никак не Минеева. Сейчас-то он включился, базару нет, возможно, он у меня учился.

И у него перерыв между выпадами – три месяца. Возможно, он эти три месяца обдумывает сообщение. Пишет – стирает, пишет – снова стирает. В итоге определяется и все-таки шлет мне сообщение. Когда я хотел что-то сказать, у меня раз в два дня выходили шутки про Минеева, обращения. Он говорит, все знают меня по тому, как я смеюсь. Но по сути-то все это время полстраны, грубо говоря, смеялись вместе со мной над Минеевым. Всем было весело, и мне тоже.

– Многие считают, что такие перебранки неприемлемы в России.

– Треш-ток в России приемлем. Да, говорили, что российская публика это не поймет. Если подойти к этому правильно, то все будет нормально. У нас неприемлемы оскорбления. Хотя любят же Макгрегора! Любят у нас в России вот это...

– Одиозных личностей?

– Дерьмо, хотел сказать. Слишком много он оскорбляет своих оппонентов. Я бы ему втащил и каждый день в любое время, когда я его встречал бы, втаскивал бы ему. Просто подходил бы и бил по лицу, если бы он так меня оскорблял, как других. И многие здесь бы так к этому отнеслись.