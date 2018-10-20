Магомед Исмаилов: "Минеев назвал меня трусом. За это мы будем общаться вне клетки, где нет рефери"

Россиянин Магомед Исмаилов заявил, что уничтожит соотечественника Владимира Минеева, если тот еще раз назовет его трусом. В пятницу бой между ними на турнире Fight Nights Global 90 закончился вничью (48:46, 48:46, 48:48).

- Минеев мне снизу умудрился палец в глаз вставить, - цитирует Sport24.ru Исмаилова. - Я мог сверху так сделать, но не стал же. Похоже, это правило Fight Nights – хвататься за шорты, клетку и так далее. Вряд ли я буду драться в этой организации. Это неуважительное отношение ко мне. Они не должны быть предвзяты в таком поединке.

Продолжится ли общение с Минеевым? Естественно! Он назвал меня трусом. За это мы будем общаться вне клетки, где нет рефери. Это незаконченный разговор. Если он найдет в себе мужество повторить, что я трус, то я его уничтожу. Улица – это не клетка. Он ошалеет от моей жестокости. Я могу быть жестоким, когда дело касается чести.