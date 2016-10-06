Магомед Даудов: "Откуда у Емельяненко столько "заботы" о чеченских детях?"

Помощник главы Чеченской Республики и президент "Терека" Магомед Даудов считает, что детские бои на турнире по смешанным единоборствам в Грозном были показательными выступлениями и не нарушали российского законодательства.

Ранее президент Союза ММА России Федор Емельяненко жестко высказался по поводу турнира в Грозном.

Соревнования были приурочены ко дню рождения главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Трое сыновей Кадырова победили своих соперников на этом турнире, который был заявлен как показательный.

"В сети появилась информация, что состоявшиеся на днях в Грозном детские показательные выступления осудил представитель союза ММА Емельяненко. Речь идет о показательных детских выступлениях, проведение которых, как мы все знаем, абсолютно легально и не нарушает российского законодательства. Почему, раз он якобы болеет за законность, он не признал свое недавнее очевидное поражение от Фабио Мальдонадо? Или это по правилам, когда судьи, находящиеся в подчинении у одного из борцов, в нарушение всех норм отдают победу ему? И откуда в нем столько "заботы" о чеченских детях?" – написал Даудов в своем Instagram.