М-1 не заинтересована в подписании Александра Емельяненко

Глава М-1 Вадим Финкельштейн заявил, что организация не заинтересована в подписании контракта с российским бойцом Александром Емельяненко, который в ближайшее время выйдет из тюрьмы. Напомним, в 2015 году Емельяненко был приговорен к 4,5 года заключения и штрафу в 50 тысяч рублей. Он был признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера и похищении паспорта потерпевшей.

– Нет, сейчас он нам неинтересен, – цитирует ТАСС Финкельштейна. – Может быть, если он будет дисциплинированным бойцом, мы сможем о чем-то говорить. Но он не был интересен М-1 и тогда, когда еще был на свободе.

Александр Емельяненко условно-досрочно освобожден из колонии //

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Адвокат Александра Емельяненко опроверг информацию об условно-досрочном освобождении //

Адвокат Александра Емельяненко подтвердил, что суд вынес решение об освобождении спортсмена //

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