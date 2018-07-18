M-1 Global и UFC заключили договор о сотрудничестве

Российско-китайский инвестиционный фонд Mubadala Investment Company заключил договор о сотрудничестве UFC, сообщает пресс-служба M-1 Global. В рамках сотрудничества будет создана компания UFC Russia, которая будет развивать смешанные единоборства в России и СНГ. Поиском и подготовкой новых ММА-атлетов в РФ займется крупнейшая в Европе компания M-1 Global.

– Мы с нетерпением ждем возможности работать с UFC и РКИФ над развитием молодых ММА талантов в России и СНГ, что, несомненно, поможет развитию этого вида спорта в целом. ММА уже является очень популярным видом спорта среди наших атлетов, и совместная работа с UFC и РКИФ поможет вывести ММА на принципиально новый уровень. Это означает, что в Лиге смешанных единоборств М-1 возрастет конкуренция, будет больше ярких и зрелищных поединков, – сказал президент M-1 Global Вадим Финкельштейн.

Дебютный турнир UFC в России состоится в Москве в СК "Олимпийский" 15 сентября 2018 года.