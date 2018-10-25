Лобов ответил на предложение Кадырова провести бой с Тухуговым в Грозном

Российско-ирландский боец Артем Лобов в Инстаграме ответил на предложение главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова организовать поединок между ним и чеченским бойцом Зубайрой Тухуговым в Грозном.

"Здравствуйте, уважаемый Рамзан Ахматович. Спасибо за ваше видеообращение, очень приятно, что не остаетесь в стороне, что следите за нашим спортом. Спасибо за это. Я всегда вижу, как вы поддерживаете спортсменов. За это вам тоже спасибо. Но давайте дождемся завтрашнего дня и посмотрим, что будет с UFC. Если Зубайру уволят, то буду рад принять ваше предложение. Скажу больше: все деньги, которые я получу с этого боя, где бы он ни состоялся, я отдам на пожертвования в детские дома. Большое вам спасибо еще раз. С уважением, Артем Лобов", - сказал Лобов.

Ранее стало известно, что Лобов 27 октября на турнире UFC Монктон проведет поединок против американца Майкла Джонсона. Изначально Лобов должен был драться с Тухуговым, однако последний был снят с боя, так как принял участие в беспорядках после поединка между Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым.

Лобов пообещал подраться с Тухуговым - и ради этого готов уйти из UFC