Лига ABC и промоушен "Ахмат" объединились официально

Подписано официальное соглашение о приобретении российской лигой ACB Всемирного бойцовского чемпионата Ахмат (WFCA).

Основатель АСВ Майрбек Хасиев прокомментировал соглашение: "Хочу с гордостью объявить о приобретении ACB Всемирного бойцовского чемпионата Ахмат (WFCA). Вопрос слияния российских ведущих лиг в одну большую организацию обсуждался в течении последних двух лет, и, наконец, решение назрело. Сейчас мы объявляем об этом официально и начинаем воплощать наши планы в жизнь. В этом году мы также приобрели промоушен TECH-Krep FC. Теперь - WFCA. Возможно, это не последнее наше приобретение. Я считаю, пришло время, когда необходимо создать из нескольких крепких организаций одну мощную российскую лигу ММА с сильнейшим составом бойцов, которые соберут огромную аудиторию, и эта лига сможет на равных конкурировать с лучшими мировыми организациями.



Хочу подчеркнуть, с приобретением WFCA не будет создана принципиально новая организация, не произойдет смена собственника, никаких особых структурных изменений в АСB не будет. Президентом лиги назначен Алексей Яценко. Небольшое изменение коснется названия: ACA (ABSOLUTE CHAMPIONSHIP AKHMAT). Мы долго не решались на ренейминг, были разные варианты, в том числе и оставить прежнее название. Но, уверен, что мы встали на верный путь, обновив имя и таким образом обозначили новую веху в развитии российского ММА.



В ACA мы сохраним все лучшее, что было в организациях. Будем придерживаться прежних принципов и подходов к проведению турниров и развитию единоборств. Наша текущая задача - максимально сохранить всех лучших действующих бойцов. В 2019 году планируется проведение не менее 12 турниров по ММА в России и за её пределами, не считая Yang Eagles. В дальнейшем, уверен, увеличим количество и расширим географию наших соревнований.



Глобальная цель российской лиги ACA - стать лидирующей мировой организацией, создав из разрозненных организаций единую мощную лигу