Ли начал подготовку к UFC 229, где у него нет соперника. Он уверен, что Хабиб или Конор снимется

Американский боец ММА Кевин Ли начал подготовку к турниру UFC 229, который состоится 6 октября в Лас-Вегасе.

- Мой тренировочный лагерь стартовал, пусть у меня и нет соперника. Чей-то зад будет надран 6 октября, и я не собираюсь с кем-либо об этом спорить. Они содрогнутся, - написал Ли в Инстаграме.

Ранее боец заявлял, что не верит в то, что запланированный на 6 октября поединок российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора состоится.

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