Кямран Аббасов проведет бой против Луиза Абдаллы

Бразилец Луиз Абдалла станет соперником россиянина Кямрана Аббасова на турнире Prime Selection. Поединок состоится 19 мая в Краснодаре в рамках четвертого этапа турнира.

- В отличие от большинства бразильских бойцов, преимущество которых во владении борцовскими навыками, Абдалла является мощным ударником и имеет солидный опыт школы тайского бокса, - сказал промоутер турнира Алексей Яценко. - Сильная сторона бразильских спортсменов - это выносливость. Они способны перетерпеть и драться до конца.

Для них не важен титул соперника, они готовы идти вперед и всегда драться в полную силу. Они психологически устойчивы, их сложно вывести из себя, используя различные уловки.

В бою Абдаллы с Аббасовым победитель определится в жестком противостоянии, кто кого переиграет. Россиянин получил основные навыки в кикбоксинге, потом перешел в ММА. Считаю, что Кямрану стоит опасаться главного - бросаться головой вперед, опасаться ударов коленями. В целом нас ожидает настоящая рубка.