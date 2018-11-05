Курбан Бердыев: "Отсутствие Азмуна сказывается, но он не незаменимый"

Перед матчем 13-го тура чемпионата России с "Оренбургом" главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев похвалил соперника, сказав, что он хорошо играет в обороне.

– Ждать ли большого количества голов? Это во многом будет зависеть от темпа в начале матча. И мы, и "Оренбург" хороши в обороне, поэтому посмотрим, кто первый раскроется, – сказал Бердыев в эфире в эфире телеканала "Матч Премьер". – Испытывает ли "Рубин" кадровый дефицит? Отсутствие Азмуна, конечно, сказывается, но я бы не сказал, что он незаменимый. Могилевец сегодня в запасе. Он может выйти.