Костя Цзю: "В 12 раундах бокса у Хабиба против Мейвезера нет шансов"

Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю прокомментировал возможный бой чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и боксера Флойда Мейвезера. Ранее Хабиб вызвал на бой американца, одержавшего 50 побед в 50 поединках, на что тот сегодня выразил готовность.

- Это шоу, а show must go on. Если этот бой и состоится, то надо понимать, по каким правилам. Двенадцать раундов по правилам бокса, и у Хабиба, как бы я за него не болел, шансов нет, а в бою по правилам UFС нет шансов у Мэйуэзера. Мoney talks, как говорится, - цитирует ТАСС Цзю.