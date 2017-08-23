Кормье - о допинге Джонса: "Я очень разочарован"

Боец UFC Даниэль Кормье отметил, что разочарован новостью о положительной допинг-пробе американца Джона Джонса. Сообщается, что анализ был взят у спортсмена перед боем против Кормье, который состоялся 29 июля и завершился победой Джонса.

Ранее стало известно, что в его организме был найден стероидный туринабол. В поединке с Кормье Джонс завоевал чемпионский титул. Пояс теперь может быть возвращен Кормье.

– Трудно найти слова, чтобы описать, как я себя чувствую сейчас. Я очень разочарован этой новостью, – приводит Bloodyelbow слова Кормье. – Это очень эмоциональный момент. 29 июля я дрался и проиграл. Думал, что Джонс был лучшим бойцом в тот день. Я не знаю, что теперь думать. Не могу поверить, что мы все снова попадаем в эту ситуацию. Посмотрим, что будет дальше. Спасибо всем моим поклонникам, которые поддерживают меня в эти трудные времена.