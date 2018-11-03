Кормье и Льюис посмотрели друг другу в глаза. Видео

Официальная церемония взвешивания прошла в Нью-Йорке в преддверии боя за титул чемпиона UFC в тяжделом весе (до 120 кг) между американцами Даниэлем Кормье и Дерриком Льюисом. После нее состоялась дуэль взглядов.

Вес Кормье - 114 кг, Льюиса - 120 кг. 39-летний Кормье провел в ММА 22 боя (21 победа, 1 поражения), 33-летний Льюис - 26 (21 победа, 5 поражений). В своем последнем поединке Льюис нокаутировал российского бойца Александра Волкова (6 октября, Лас-Вегас).

Бой между Кормье и Льюисом будет центральным событием шоу UFC 230 и пройдет на нью-йоркской арене "Мэдисон Сквер Гарден" 3 ноября (рано утром 4 ноября по мск).