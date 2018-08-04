"Конор – удобный соперник для Хабиба". Мнение Александра Шлеменко

Бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко выразил уверенность, что Конор Макгрегор – удобный соперник для Хабиба Нурмагомедова. Россиянин, напомним, обладает титулом чемпиона UFC в легком весе.

– Будет ли этот бой самым крутым в нынешнем году, можно сказать только после его завершения, – сказал Шлеменко. – Интерес к этому бою большой, как и во всем боям с участием Макгрегора – он мастер раскрутки своих поединков. Этот бой давно уже должен был состояться. А после нападения Конора на автобус с командой Хабиба интерес будет только выше.

– У кого больше шансов?

– У Хабиба. Стилистически ему Конор очень подходит. Макгрегор хорошо работает только в стойке, и если бой перейдет в партер, то у Хабиба будет большое преимущество. Не думаю, что у Хабиба возникнет много сложностей. Очевидно, что он будет искать счастья в партере. Хабиб делает это в каждом бою, используя свои сильные стороны.

Руководство UFC объявило, что бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором состоится 6 октября в Лас-Вегасе. (Андрей ШИТИХИН)