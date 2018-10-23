Конор рассказал про удар Хабиба, изменивший весь бой

Ирландец Конор Макгрегор подробно разобрал бой против россиянина Хабиба Нурмагомедова. По его словам, во втором раунде соперник совершил удар, которые повлиял на исход всего боя.

- Мысли о моем последнем бое. Первый раунд. Считаю, что со спортивной точки зрения, он его забрал. Он был в топ-позиции возле клетки, - написал Макгрегор в Инстаграме. - Позиция никак не улучшалась, урона я не получал, но это была позиция сверху.

С боевой точки зрения, первый раунд – мой. Несколько ударов пришлись в цель, я был готов продолжать. Левый прямой вначале. Колено в голову навстречу. Локти во всех сценариях. Соперник просто удерживал мне ноги возле сетки почти весь раунд.

Второй раунд. Он бегает от меня по клетке. Но потом он был благославлен этим ударом справа, который изменил ход раунда и всего боя. Это был хороший удар.

После этого удара я отскочил назад, хотел сразу вернуться, но он снова нырнул под меня и не дал мне ничего сделать. Это спорт, и он сделал умный ход, который привел к его доминированию. Здесь никаких вопросов, отлично сыграно.

Макгрегор разобрал бой с Хабибом и готов к поединку со следующим в очереди