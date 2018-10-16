"Конор первый начал оскорблять". Дядя Хабиба - о скандале в UFC

Алекс Нурмагомедов, дядя чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова рассказал о том, что привело к драке после боя его племянника с Конором Макгрегором.

– Конор первый начал оскорблять. В том числе Рамзана Кадырова, - сказал Алекс Нурмагомедов. - Я скажу так: кто бы что ни говорил, народ Кадырова любит! Отец Хабиба дружит с Кадыровым, они друг к другу в гости ездят. Чеченцы – это наши родственники. Мы один народ. Конор оскорблял отца Хабиба, а он ведь его отец кроме спорта, ковра и дома ничего не знает. Хабиба это сильно задевало. Потом он оскорблял религию, а так делать нельзя. Сейчас из семи миллиардов человек на планете миллиард – мусульмане. Но все равно это не дает Хабибу права распускать руки после боя. (Евгений Петров).

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