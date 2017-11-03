Конор Макгрегор: "Я зарабатываю полмиллиона в месяц даже когда не дерусь"

Чемпион UFC Конор Макгрегор рассказал о своих заработках. Кроме того, он отметил, что он не собирается становиться политиком, так как он будет получать меньше денег.

- Я смотрю на политиков и вижу, что их все ненавидят, - цитирует ВВС Макгрегора. - Я не хочу быть в таком же положении. Зачем мне идти в политику? Ради денег? Сколько они зарабатывают? 100 тысяч в год? Я зарабатываю полмиллиона в месяц даже когда не дерусь. Я доволен тем, где нахожусь. Я сам себе президент.