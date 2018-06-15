Конор Макгрегор: "Я сожалею о своих действиях"

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор явился в суд 14 июня, где заявил, что сожалеет о том, что напал на автобус с бойцами UFC 223 в апреле, разбил окно и этим нанес травмы нескольким бойцам. Напомним, что адвокаты ирландца заявили, что намерены заключить сделку с прокурором, поэтому его дело в суде не было рассмотрено, а было перенесено на 26 июля.

– Я сожалею о своих действиях, которые привели меня сюда. Я понимаю всю серьезность дела и надеюсь, что все решится. Спасибо всем, – приводит слова Макгрегора allboxing.ru.

Сегодня мы сосредоточены на суде, и не будем отвлекаться на другие планы о будущем до тех пор, пока не решится это дело, – цитирует Аттара mmafighting.com. – Сейчас у нас проходят успешные переговоры с окружным прокурором. Сосредоточимся на этом. А позже будем думать о будущем, – отметил менеджер Макгрегора Аудье Аттар.