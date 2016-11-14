09:10 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Конор Макгрегор: "Я хочу взять паузу в карьере"

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Боец Конор Макгрегор отметил, что хочет взять паузу в карьере. Накануне он победил техническим нокаутом Эдди Альвареса, став первым в истории UFC обладателем двух чемпионских титулов в разных весовых категориях. На пресс-конференции после победы он заявил, что его жена ждет ребенка.

- Я думаю о том, чтобы взять паузу в карьере, - цитирует MMA Weekly Макгрегора. - Мне нужно подумать о семье и будущем ребенке. Чтобы драться так часто, как прежде, мне нужны новые стимулы.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Айртон

Ну конечно не потянет.) С Альдо и Альваресом потянул, а с Хабибом не потянет.))

10:39

SerVent

конор красаучег так держать!!!

09:41

Batistuta 9

Трус! Всем ясно, что он не потянет бой с Хабибом . Это тоже удочка от юфс .

09:31

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