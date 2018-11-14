Конор Макгрегор: "Не стал бы пить свой виски ни с Хабибом, ни с Мейвезером"

Боец UFC Конор Макгрегор, рассказывая о виски своего производства, ответил на вопрос о том, с кем бы его выпил. В качестве вариантов предлагались его бывшие соперники Хабиб Нурмагомедов и Флойд Мейвезер-младший.

– Честно говоря, не выбрал бы ни того, ни другого, – цитирует Entrepreneur Макгрегора. – Я пью свой виски только с теми, кто рядом со мной. Это мои друзья, моя семья, те, с кем я вырос, те, с кем мне нравится сидеть вместе со стаканом виски. Я еще люблю выпивать его с посетителями баров. Это, оказывается, веселее, чем я ожидал.