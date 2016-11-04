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Конор Макгрегор: "Намерен отправить Альвареса в отставку"

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Обладатель пояса UFC в полулегком весе Конор Макгрегор заявил, что карьера Эдди Альвареса после боя с ним будет завершена. Поединок состоится 12 ноября на турнире UFC 205 в Нью-Йорке на арене "Мэдисон-сквер-гарден".

- Собираюсь отправить Эдди в отставку в ту ночь, - цитирует MMA Junkie Макгрегора. - Он прошел через многое, это видно по его лицу. Уважаю его, но это будет его последняя битва. Ты не будешь бороться снова после этой ночи. Вот и все. Жена и дети никогда уже не узнают его. Намерен изменить структуру лица Эдди. Он будет в шоке, когда увидит себя в зеркале.

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