Конор Макгрегор: "На ранних раундах я перебоксировал Мейвезера"

Чемпион UFC Конор Макгрегор, несмотря на поражение от американского боксера Флойда Мейвезера, отметил, что может победить его в матче-реванше. По словам ирландца, в ранних раундах он уже превзошел своего оппонента.

- Мои боксерские навыки в опредленной степени стали лучше, - цитирует Макгрегора BoxingScene. - На ранних раундах я перебоксировал его. Этого нельзя отрицать. Мейвезер не понимал, что происходит. Он просто закрыл голову и шел вперед. Вы такое видели от него когда-нибудь? Думаю, что я все же могу победить его по правилам бокса. Посмотрим. Знаю, что если будет реванш, то я выиграю. Точно. Я почувствовал это еще в первом бою. Ему пришлось боксировать по-другому, как никогда до этого.