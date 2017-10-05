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16:29 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Конор Макгрегор: "На ранних раундах я перебоксировал Мейвезера"

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Чемпион UFC Конор Макгрегор, несмотря на поражение от американского боксера Флойда Мейвезера, отметил, что может победить его в матче-реванше. По словам ирландца, в ранних раундах он уже превзошел своего оппонента. 

- Мои боксерские навыки в опредленной степени стали лучше, - цитирует Макгрегора BoxingScene. - На ранних раундах я перебоксировал его. Этого нельзя отрицать. Мейвезер не понимал, что происходит. Он просто закрыл голову и шел вперед. Вы такое видели от него когда-нибудь? Думаю, что я все же могу победить его по правилам бокса. Посмотрим. Знаю, что если будет реванш, то я выиграю. Точно. Я почувствовал это еще в первом бою. Ему пришлось боксировать по-другому, как никогда до этого.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Boooom

Если бы это был реальный бой и Макгрегор вышел бы со средненьким панчером то лежал бы он в первом раунде в тяжелом нокауте

17:44

Хидетоши Наката

Какой реванш? Им что мало, и они еще раз решили ободрать мир!

17:25

amilo

Пере.. что?! Перебить, перебегать, перепрыгать, ну туда-сюда. Но перебоксировать Мейвезера. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит.

16:54