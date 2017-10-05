Конор Макгрегор: "На ранних раундах я перебоксировал Мейвезера"

Чемпион UFC Конор Макгрегор, несмотря на поражение от американского боксера Флойда Мейвезера, отметил, что может победить его в матче-реванше. По словам ирландца, в ранних раундах он уже превзошел своего оппонента.
- Мои боксерские навыки в опредленной степени стали лучше, - цитирует Макгрегора BoxingScene. - На ранних раундах я перебоксировал его. Этого нельзя отрицать. Мейвезер не понимал, что происходит. Он просто закрыл голову и шел вперед. Вы такое видели от него когда-нибудь? Думаю, что я все же могу победить его по правилам бокса. Посмотрим. Знаю, что если будет реванш, то я выиграю. Точно. Я почувствовал это еще в первом бою. Ему пришлось боксировать по-другому, как никогда до этого.
Boooom
Если бы это был реальный бой и Макгрегор вышел бы со средненьким панчером то лежал бы он в первом раунде в тяжелом нокауте
17:44
Хидетоши Наката
Какой реванш? Им что мало, и они еще раз решили ободрать мир!
17:25
amilo
Пере.. что?! Перебить, перебегать, перепрыгать, ну туда-сюда. Но перебоксировать Мейвезера. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит.
16:54