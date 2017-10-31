Конор Макгрегор: "Мой сын будет уметь драться"

Чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор отметил, что спорт – это лучшее, куда можно отдать ребенка. По словам ирландца, он уже тренирует своего пятимесячного сына.

– Когда мой сын подрастет, я отдам его в спорт, – цитирует Макгрегора irishmirror.ie. – Спорт – это лучшее, что можно делать. Я уже тренирую его. Он прыгает раньше положенного. Ему всего пять месяцев, а он уже держит баланс на ногах. У меня есть особый прием, с помощью которого он делает приседания.

Он – это чистый лист. Я сделаю из него особенного парня, который добьется успеха. Меня это воодушевляет. Он будет тренироваться и заниматься спортом. Научу его боевым искусствам. Я не буду заставлять его драться на ринге. Если он этого захочет – отлично. Если нет, то это его решение. Однако он будет уметь драться.