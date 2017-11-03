Конор Макгрегор: "Хочу стать самым высокооплачиваемым спортсменом мира"

Чемпион UFC Конор Макгрегор рассказал о своей цели стать самым высокооплачиваемым спортсменом мира. По его словам, в следующем году он станет вторым в этом списке после американского боксера Флойда Мейвезера.

- Я мечтаю преодолеть отметку в один миллиард, - цитирует ВВС Макгрегора. - Сейчас я иду к этому. В июне или июле следующего года выйдет новый рейтинг Forbes "Топ-100 самых высокооплачиваемых спортсменов". В прошлом году первым в нем был Криштиану Роналду, а я был только на 24-м месте.

В следующем году, если ничего не изменится, первым будет Флойд Мейвезер, я поднимусь на второе место, а Роналду станет третьим. Если я проведу еще несколько боев, то обойду его. Моя цель - стать первым в рейтинге Forbes и двигаться к отметке в миллиард.