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Конор Макгрегор: "Хочу стать самым высокооплачиваемым спортсменом мира"

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Чемпион UFC Конор Макгрегор рассказал о своей цели стать самым высокооплачиваемым спортсменом мира. По его словам, в следующем году он станет вторым в этом списке после американского боксера Флойда Мейвезера.

- Я мечтаю преодолеть отметку в один миллиард, - цитирует ВВС Макгрегора. - Сейчас я иду к этому. В июне или июле следующего года выйдет новый рейтинг Forbes "Топ-100 самых высокооплачиваемых спортсменов". В прошлом году первым в нем был Криштиану Роналду, а я был только на 24-м месте.

В следующем году, если ничего не изменится, первым будет Флойд Мейвезер, я поднимусь на второе место, а Роналду станет третьим. Если я проведу еще несколько боев, то обойду его. Моя цель - стать первым в рейтинге Forbes и двигаться к отметке в миллиард.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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s23tass

Остапа понесло...

21:38

Shast1983.83

Ты даже не спортсмен.

21:34