Конор Макгрегор: "Хабиб выиграл честно и справедливо"

Ирландец Конор Макгрегор подробно разобрал бой против россиянина Хабиба Нурмагомедова. По его словам, он проиграл честно и справедливо.

- Хотя я и выигрываю ранние обмены в четвертом раунде, он снова проходит под меня. Я оказываюсь в плохой позиции за три минуты до конца, - написал Макгрегор в Инстаграме. - Я работаю, чтобы вернуть позицию. В итоге я оказался спиной к клетке в вертикальном положении. Устойчивая позиция.

Однако здесь я допустил критическую ошибку - отказался от захвата рукой в решающий момент. Я выставил спину и проиграл. Все честно и справедливо.

Макгрегор разобрал бой с Хабибом и готов к поединку со следующим в очереди