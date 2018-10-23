10:30 | Единоборства / ММА — ММА

Конор Макгрегор: "Хабиб выиграл честно и справедливо"

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Ирландец Конор Макгрегор подробно разобрал бой против россиянина Хабиба Нурмагомедова. По его словам, он проиграл честно и справедливо.

Хотя я и выигрываю ранние обмены в четвертом раунде, он снова проходит под меня. Я оказываюсь в плохой позиции за три минуты до конца, - написал Макгрегор в Инстаграме. - Я работаю, чтобы вернуть позицию. В итоге я оказался спиной к клетке в вертикальном положении. Устойчивая позиция.

Однако здесь я допустил критическую ошибку - отказался от захвата рукой в решающий момент. Я выставил спину и проиграл. Все честно и справедливо.

Макгрегор разобрал бой с Хабибом и готов к поединку со следующим в очереди

 

 

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