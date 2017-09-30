Конор Макгрегор: "Бой с Нурмагомедовым - отличная идея, но ему надо уложиться в вес"

Чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор по-прежнему хочет встретиться с Хабибом Нурмагомедовым. Нурмагомедов весной должен был встретиться с Тони Фергюсоном в бою за титул "временного" чемпиона UFC, но отказался от боя из-за проблем со здоровьем. Боец попал в больницу из-за ускоренной сгонки веса.

- Бой с Хабибом в России будет отличной идеей, - цитирует MMA Frenzy Макгрегора. - Это будет безумие. Посмотрим, что произойдет. Для него сперва нужно уложиться в вес. Я не хочу приехать для того, чтобы он не попал в вес, мне нужны гарантии.